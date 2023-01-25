Вашингтон, 25 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. После отставки экс-президентами США Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой все бывшие у них на тот момент на руках секретные документы были сданы в архив. Об этом 24 января заявили представители всех трёх бывших американских лидеров, их слова приводит телеканал CNN.

Jürgen Schwenkenbecher/globallookpress.com Белый дом

По словам всех представителей, в домах или на рабочих местах Клинтона, Буш-младшего и Обамы не было обысков, так как, по их словам, все три бывшие президента США придерживались установленных Белым домом в этом вопросе правил.

«Все секретные материалы президента Клинтона были надлежащим образом переданы в Национальное управление архивов в соответствии с Законом о президентских документах», — сказал его представитель.

Представители Буш-младшего и Обамы, в свою очередь, также заявили, что оба бывших американских лидера тоже сдали в национальный архив США все имевшиеся у них секретные и несекретные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственные документы с грифом «Секретно» были обнаружены в частном доме, в котором проживает бывший вице-президент США Майкл Пенс.