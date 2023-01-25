Лимасол, Кипр, 25 января, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Ситуация на Украине далека от футбола, футболист не может на неё повлиять, заявил 24 января нападающий ФК «Арис» (Кипр) Александр Кокорин в интервью Footmercato.

Александр Кокорин/РИА Новости Александр Кокорин

Отвечая на вопрос о спецоперации, которую ВС РФ проводят на Украине, футболист сказал, что «на этот конфликт мы не можем повлиять».

«Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается, — сказал Кокорин. — Как вы знаете, моё дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть».

Напомним, Кокорин играет за «Арис» с сентября прошлого года. Дебютировал в 2008 году в российской премьер-лиге в матче 24-го тура «Динамо» — «Сатурн».