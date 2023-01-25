Киев, 25 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. На всей захваченной режимом Киева территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 25 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Mykola Miakshykov/globallookpress.com Укрытия

При этом уточняется, что воздушную тревогу начали объявлять в 10:07 мск и к 10:10 она была объявлена на всей контролируемой режимом Киева территории Украины.

Кроме того, режим воздушной тревоги также объявили в захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.