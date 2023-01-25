В Екатеринбурге мать обвинила учителя в издевательстве над ребенком
Екатеринбург, 25 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В екатеринбургской гимназии №94 учитель заклеил рот ученику третьего класса скотчем, пишет «URA. RU».
Родители третьеклассника утверждают, что учитель издевался над их ребенком. Со слов матери мальчика, от рук учителя пострадали и другие школьники. Пострадавший мальчик рассказал родителям, что учитель может ударить тряпкой или книжкой, а на днях обмотала ребенка скотчем.
«Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила», — сообщила журналисту мать потерпевшего мальчика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники частного детского сада в Японии неоднократно подвергали физическому и словесному насилию детей младшего возраста.
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