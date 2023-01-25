Екатеринбург, 25 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В екатеринбургской гимназии №94 учитель заклеил рот ученику третьего класса скотчем, пишет «URA. RU».

Ян Стен. Учитель. 1668

Родители третьеклассника утверждают, что учитель издевался над их ребенком. Со слов матери мальчика, от рук учителя пострадали и другие школьники. Пострадавший мальчик рассказал родителям, что учитель может ударить тряпкой или книжкой, а на днях обмотала ребенка скотчем.

«Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила», — сообщила журналисту мать потерпевшего мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники частного детского сада в Японии неоднократно подвергали физическому и словесному насилию детей младшего возраста.

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