Вашингтон, 25 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Американские тяжелые танки M1 Abrams будут доставлены на Украину не ранее чем через год. Об этом в среду, 25 января, сообщает издание ABC.

U. S. Department of Defense/globallookpress.com Танки M1 Abrams

По информации источника, в первую очередь такая серьезная задержка связана с необходимостью заключения необходимых контрактов с производителями бронетехники.

Отмечается, что до конца недели президент США Джо Байден объявит о готовящейся поставке Украине батальона основных боевых танков Abrams.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что власти Соединенных Штатов Америки полностью осознают неизбежность скорого поражения киевского режима.