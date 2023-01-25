Рогов: ВС России нанесли удар по десанту ВСУ из «Солнцепёков»
Рогов: ВС России уничтожили пытавшийся форсировать Днепр десант ВСУ в Херсонской области
Геническ, Херсонская область, 25 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные утром 25 января сорвали очередную попытку киевских боевиков осуществить высадку десанта на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом 25 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
«Сегодня в пять утра боевики ВСУ на пяти лодках попытались высадить десант на левом берегу Днепра», — написал он в своём сообщении.
Также глава движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что три катера из этого числа удалось потопить на подходе, а остальные были ликвидированы около села Корсунки.
«А по находившимся на правом берегу живой силе и бронетехнике был нанесён удар артиллерией и «Солнцепёком», — добавил Рогов, отметив, что при этом было нанесено поражение пяти боевым бронированным машинам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило факт гибели двух граждан в районе Соледара Донецкой Народной Республики при осуществлении гуманитарной деятельности.