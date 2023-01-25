«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Денвер, США, 25 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ в Денвере со счётом 3:2, сообщает 25 января «Чемпионат».
Danny Murphy/Icon Sportswire via/Global Look Press
Александр Овечкин
Игра проходила в США на стадионе «Болл-Арена». Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол на 50-й минуте матча.
Однако хозяева поля победили усилиями Артурри Лехконена, Эндрю Кольяно и Алекса Ньюхука.
Напомним, Овечкин из-за травмы пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». В этом сезоне он набрал 53 очка.
Читайте также: Овечкин пропустил матч НХЛ против «Вегаса» из-за травмы