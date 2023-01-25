Денвер, США, 25 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ в Денвере со счётом 3:2, сообщает 25 января «Чемпионат».

Danny Murphy/Icon Sportswire via/Global Look Press Александр Овечкин

Игра проходила в США на стадионе «Болл-Арена». Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол на 50-й минуте матча.

Однако хозяева поля победили усилиями Артурри Лехконена, Эндрю Кольяно и Алекса Ньюхука.

Напомним, Овечкин из-за травмы пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». В этом сезоне он набрал 53 очка.

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