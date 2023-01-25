Луганск, 25 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Город Рубежное в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны киевских боевиков. ВСУ выпустили по населённому пункту два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 25 января сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

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«Со стороны вооружённых формирований [киевского режима] зафиксирован обстрел: 05:15 по населённому пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в заявлении представительства в телеграм-канале.

Также отмечается, что сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 января город Рубежное вновь стал мишенью для киевских боевиков. ВСУ выпустили по населённому пункту две ракеты из РСЗО HIMARS.

Ранее 25 января бандеровские боевики открыли огонь по Горловке в ДНР снарядами калибра 155 мм.