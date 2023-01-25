Манила, 25 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. На Филиппинах двое пилотов погибли при крушении самолёта военно-воздушных сил (ВВС) в провинции Батаан, сообщает портал Inquirer.

Sherbien Dacalanio/globallookpress.com Самолёт ВВС Филиппин

В сообщении местного портала говорится, что учебный самолёт Marchetti SF260 разбился в среду утром, 25 января, в городе Пилар. Очевидцы события рассказали, что сначала самолёт начал быстро снижаться, а затем рухнул на рисовое поле.

Филиппинская полиция ещё не назвала имён жертв. Тела погибших пилотов доставили в похоронное бюро. Обстоятельства крушения выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября самолет авиакомпании Korean Air A330-330 Южной Кореи, выполнявший рейс KE631 из Сеула в Себу, совершил аварийную посадку в аэропорту Мактан.

Читайте также: В аэропорту Филиппин совершил жёсткую посадку самолет Korean Air