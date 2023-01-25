Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Многомиллионное наследство получил от гражданина США главнокомандующий вооружёнными формированиями киевского режима Валерий Залужный. Об этом 24 января сообщила американская газета New York Times.

Ukrainian PresidentialPress Off/Global Look Press Валерий Залужный

По данным издания, главком ВСУ получил такое наследство от гражданина США происхождением с Украины Грегори Степанца, что также подтверждается семьёй последнего.

Также указывается, что после этого Залужный пожертвовал $1 млн из этих денег на нужды киевских боевиков, что также подтвердила пресс-служба ВСУ. При этом не уточняется, в каких родственных отношениях находится с покойным главком украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что опубликованные разведкой Украины кадры «уничтожения» российского командного пункта и взятия пленного оказались подтасовкой.