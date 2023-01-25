NYT: главком ВСУ Залужный получил наследство в США и отдал $1 млн армии
NYT: главком ВСУ Залужный неожиданно получил наследство в США и отдал $1 млн на нужды боевиков
Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Многомиллионное наследство получил от гражданина США главнокомандующий вооружёнными формированиями киевского режима Валерий Залужный. Об этом 24 января сообщила американская газета New York Times.
По данным издания, главком ВСУ получил такое наследство от гражданина США происхождением с Украины Грегори Степанца, что также подтверждается семьёй последнего.
Также указывается, что после этого Залужный пожертвовал $1 млн из этих денег на нужды киевских боевиков, что также подтвердила пресс-служба ВСУ. При этом не уточняется, в каких родственных отношениях находится с покойным главком украинских войск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что опубликованные разведкой Украины кадры «уничтожения» российского командного пункта и взятия пленного оказались подтасовкой.