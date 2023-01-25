Улан-Удэ, 25 января, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Пропавшая неделю назад в Бурятии 13-летняя девочка была и обнаруженная полицейскими в Челябинске, добралась до уральского города автостопом. Об этом 25 января сообщает управление СК РФ.

Максим Блинов/РИА Новости Следственный комитет

»… девочка из села Сотниково на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась устроиться на работу, сообщив, что потеряла документы <…>», — говорится в релизе СУСК РФ.

Отмечается, что администратор гостиницы вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые установили, что девочка находится в розыске.

Ранее о нахождении в Челябинске 13-летней школьницы сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Бурятии.