Москва, 25 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Позиция главы МИД ЮАР Наледи Пандор по отношениям с Россией является исторической. Об этом 25 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, на протяжении последнего года в Москве видели, как ряд людей менял свою позицию по этому вопросу, включая тех, от кого этого не требовали.

«Позиция коллеги из ЮАР — это позиция, на мой взгляд, историческая. Это не просто принципиальная позиция неприятия давления, которое без зазрения совести оказывает Запад на Африканский континент. Это глубокий взгляд со знанием исторических реалий на всё происходящее в мире», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что в этом случае, по её мнению, глава МИД ЮАР не пытается вызвать симпатии у избирателей, а даёт четкую и принципиальную, основанную на политическом анализе оценку, которую Наледи высказывала не только в ходе недавней встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, но и ранее в других своих интервью и статьях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжая турне по странам Африки, прибыл с визитом в Анголу.