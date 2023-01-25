Сеул, 25 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Спасатели смогли найти 12 членов экипажа затонувшего в Восточно-Китайском море гонконгского судна, сообщает 25 января Yonhap.

Cfoto/globallookpress.com Восточно-Китайское море

При этом 11 человек пока находятся в бессознательном состоянии. Остальные десять ещё не найдены: спасатели Японии и Южной Кореи продолжают поиски.

Напомним, в районе острова Дандзё (префектура Нагасаки, Япония) в Восточно-Китайском море затонуло зарегистрированное в Гонконге грузовое судно, на борту которого находились 22 человека. Судно перевозило древесину.

Появлялась информация о том, что четверо человек спасены японской береговой охраной. По некоторым данным, на судне восемь граждан Мьянмы и 14 — граждан Китая.