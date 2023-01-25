Москва, 25 января, 2023, 09:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день заработная плата большинства российских врачей и среднего медперсонала всё ещё не достигла уровня, который был установлен майскими указами президента России Владимира Путина 2012 года. Это следует из данных мониторинга Народного фронта (ОНФ), которые 25 января приводят «Известия».

Кирилл Шипицин/РИА Новости Медицинский персонал во время проведения операции

«75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов», — рассказал глава управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов ОНФ Дмитрий Цвич.

При этом он уточнил, что в исследовании участвовали 25 тысяч человек из числа российских врачей и среднего медперсонала и эта выборка является репрезентативной. Также Цвич добавил, что при проведении мониторинга в очередной раз была выявлена нехватка врачей и медперсонала в больницах.

Отметим, согласно майскому указу президента России 2012 года, зарплата врачей к 2018 году должна была составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%.