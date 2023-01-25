Соледар, ДНР, 25 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило факт гибели двух граждан в районе Соледара Донецкой Народной Республики при осуществлении гуманитарной деятельности.

Виктор Антонюк/РИА Новости Соледар

Отмечается, что 28-летний Кристофер Перри и 48-летний Эндрю Бэгшоу погибли, «пытаясь осуществить гуманитарную эвакуацию мирных жителей из Соледара…».

Как уточняет издание Sky News со ссылкой на заявления семей погибших, причиной гибели двух британцев стал артиллерийский снаряд, попавший в машину, в которой ехали Бэгшоу и Перри.

Об обнаружении тела одного из двух пропавших без вести граждан Великобритании 11 января объявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.