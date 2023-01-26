Москва, 26 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, значительно продвинулись на донецком направлении. Наступательные планы украинских боевиков сорваны на запорожском. Как уточнил общественник Владимир Рогов, упреждающие действия не позволили ВСУ прорваться к побережью Азовского моря через освобожденную часть Запорожской области.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

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Наблюдая за очевидным поражением, США и другие страны НАТО в срочном порядке собирают для Киева танки Leopard 2 и Abrams. Но десятки единиц современной наступательной техники не помогут ВСУ переломить ситуацию. Во-первых, эту технику нужно поставить. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов уже выступил с заявлением, что все поставленные Украине американские основные боевые танки M1 Abrams будут уничтожены российскими военными.

Во-вторых, танки нужно обслуживать: как показал опыт боевых действий в Сирии, эти машины достаточно ненадежные и часто ломаются. Подробности о ходе российской военной спецоперации на Украине — в трансляции ИА REGNUM.

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