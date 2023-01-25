Москва, 25 января, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Проверкой качества и безопасности мягких игрушек в виде Чебурашки займётся Роскачество, сообщает 25 января РБК.

Цитата из м/ф «Чебурашка. День рождения и пионеры». реж. Роман Качанов. 1971. СССР Чебурашка

Отмечается, что Роскачество решило провести внеплановую проверку качества этих изделий из-за участившихся негативных отзывов со стороны родительских сообществ.

Так, жалобы поступают на неприятный химических запах, исходящий от некоторых игрушек, так что у покупателей возникает подозрение, что производители применяют порой некачественные материалы. При этом наблюдается большой разброс цен на игрушки.

По словам замглавы ведомства Елены Саратцевой, качество проверяется в лаборатории. Определяется химический состав материала, микробиологические показатели изделия. Будет проведена также оценка игрушек на прочность, устойчивость краски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в игрушках Хагги Вагги (персонаж хоррор-игры) Роскачеством уже было обнаружено повышенное содержание фенола.