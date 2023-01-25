Москва, 25 января, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Выплачивать студентам «подъемные» после окончания высших учебных заведений предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Занятия студентов медицинского университета

«После окончания обучения студентам нужно выплачивать нормальные «подъёмные», на которые можно «встать на ноги». Эту единовременную денежную выплату мы назвали «студенческий капитал», — сообщил Миронов.

Говоря о механизме выплат, парламентарий пояснил, что сразу же после поступления на дневное отделение вуза на специальный банковский счёт каждого молодого человека государство должно зачислить 500 тыс. рублей, студентам техникумов и колледжей — 250 тыс. рублей.

«А воспользоваться этими деньгами молодые люди должны только после получения диплома», — рассказал Миронов.

Депутат Госдумы также настаивает на изменении отношения к стипендиям в целом. По его мнению, на уровне закона следует прописать, что стипендия — это денежная выплата, назначаемая обучающимся для поддержки нормального уровня жизни в период обучения, и ее размер должен быть не ниже уровня регионального прожиточного минимума.

Законопроекты находятся на рассмотрении Госдумы.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы также находится законопроект депутатов фракции ЛДПР, согласно которому студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).