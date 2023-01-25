Москва, 25 января, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на поддержку студентов, в том числе детей участников специальной военной операции разработали депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Александр Кряжев/РИА Новости Студенты

«Предлагаем установить дополнительную стипендию детям участников специальной военной операции и студентам из семей с низкими доходами», — отметил Миронов.

Повышенную стипендию предлагается установить детям военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, погибших при исполнении, а также получивших ранение, травму, контузию или заболевание.

Одновременно предлагается установить повышенную стипендию для студентов из семей с низкими доходами.

«Если среднедушевой доход его семьи ниже величины регионального прожиточного минимума, то размер стипендии должен автоматически увеличиваться до уровня прожиточного минимума, на территории которого расположено образовательное учреждение. В зависимости от региона он составляет от 13 тыс. до 39 тыс. рублей», — уточнил он.

Средний размер стипендии после индексации в 2023 году составил 1967 рублей.