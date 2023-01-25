Москва, 25 января, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий туроператоров от уплаты НДС, разработали депутаты Госдумы ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Туристическое агентство

Нулевая ставка НДС для туроператоров станет эффективной мерой, которая позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству граждан, отмечают парламентарии.

Сейчас в России для туроператоров действует ставка в 20%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль недостаточно привлекательной для инвесторов, полагают депутаты Госдумы.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства предложил освободить внутренние и въездные туры от уплаты НДС.

Ранее в Госдуме обратили внимание на то, что на туризм выделяется 48 млрд рублей бюджетных средств, однако сделать туризм действительно доступным и массовым и одновременно построить инфраструктуру на эти средства непросто: средства разошлись по министерствам, да и процент освоения их достаточно маленький. По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике Надежды Школкиной («Единая Россия»), «лучше всего освоены средства по таким направлениям, как кешбэк и железнодорожные перевозки — 100%, освоение остальных направлений составляет где-то 46%, максимум 87%».