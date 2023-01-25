Законопроект о нулевой ставке НДС для туроператоров разработали в Госдуме
Законопроект об освобождении туроператоров от НДС разработали в Госдуме
Москва, 25 января, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий туроператоров от уплаты НДС, разработали депутаты Госдумы ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.
Нулевая ставка НДС для туроператоров станет эффективной мерой, которая позитивно отразится на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству граждан, отмечают парламентарии.
Сейчас в России для туроператоров действует ставка в 20%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль недостаточно привлекательной для инвесторов, полагают депутаты Госдумы.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства предложил освободить внутренние и въездные туры от уплаты НДС.
Ранее в Госдуме обратили внимание на то, что на туризм выделяется 48 млрд рублей бюджетных средств, однако сделать туризм действительно доступным и массовым и одновременно построить инфраструктуру на эти средства непросто: средства разошлись по министерствам, да и процент освоения их достаточно маленький. По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике Надежды Школкиной («Единая Россия»), «лучше всего освоены средства по таким направлениям, как кешбэк и железнодорожные перевозки — 100%, освоение остальных направлений составляет где-то 46%, максимум 87%».