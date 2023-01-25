Москва, 25 января, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Концерт российского певца Валерия Меладзе в «Барвихе Luxury Village» в Москве отменён. Об этом 25 января сообщает «КП».

Евгений Одиноков/РИА Новости Валерий Меладзе

Уточняется, что вместо Меладзе на концерте выступит Владимир Пресняков, при этом места и цены на билеты не изменятся. Также у желающих есть возможность сдать билеты и вернуть деньги за них.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в продаже есть билеты только стоимостью 50 тысяч, 25 тысяч и 18 тысяч рублей, концерт Владимира Преснякова пройдёт в «Барвихе Luxury Village» в Москве 8 марта 2023 года.

Отметим, первоначально концерт Валерия Меладзе в «Барвихе Luxury Village» должен был пройти 8 марта 2022 года, и продажа билетов на него началась ещё в 2021 году. Позднее дата проведения мероприятия несколько раз была перенесена.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине». После этого в Госдуме РФ его предложили лишить всех званий и даже гражданства России.