Вашингтон, 25 января, 2023, 09:08 — ИА Регнум. 37-летний российский хоккеист Александр Овечкин 25 января на 50-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) отметился заброшенной шайбой.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Овечкин

Таким образом, на счету россиянина 811 голов в рамках чемпионатов НХЛ. От легендарного снайпера канадца Уэйна Гретцки Овечкина теперь разделяет 83 шайбы.

Отметим, что в текущем сезоне Александр Овечкин, выступая за «Вашингтон Кэпиталз», принял участие в 49 матчах Национальной хоккейной лиги 2022/23, в которых отметился 31-й заброшенной шайбой и 22-мя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин пропустил матч Национальной хоккейной лиги против «Вегаса» из-за незначительной травмы.