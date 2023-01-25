Мелитополь, 25 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Российская армия разрушила планы ВСУ, намеревавшихся осуществить широкое наступление в Запорожской области. О срыве замысла киевских боевиков известил 25 января РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, через освобождённую часть Запорожской области противник намеревался прорваться к побережью Азовского моря, но тщетно, не помогла даже переброска резервов с донецкого и других направлений.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Бои в Запорожье приняли позиционный характер с применением широкого спектра вооружения с обеих сторон. На данный момент российские войска используют наиболее подходящую тактику точечного поражения огневых позиций, складов снабжения и ангаров хранения техники перед последующим штурмом рубежа.

«Наши действия настолько успешны, что подключается и другой участок фронта, запорожский. Идём тоже вперёд там, десятки километров проходим, сотнями уничтожаем врага», — отметил российский военкор Александр Сладков.

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«Фронт на запорожском направлении активен уже несколько дней. Противник усиленно готовится к боям в городской застройке в самом областном центре. Действуют по «мариупольскому» сценарию: превращают заводы Запорожья в военные крепости и оборонительные опорные пункты», — информирует военкор Евгений Поддубный.

«Не думаю, что мы будем подходить к Запорожью. Город серьёзно укреплён. Там плотная городская застройка, из которой противник будет работать HIMARS и артиллерией. Мы можем застрять, как в Артёмовске. Раньше весны наши войска точно не будут брать город под контроль», — считает журналист Юрий Подоляка.

Интенсивные удары по опорным пунктам киевских боевиков в Запорожской области приносят результаты, рассказали в Министерстве обороны России. Артиллерия способствует продвижению мотострелковых и танковых подразделений РФ. Удары наносятся по скоплениям боевиков, укреплениям и колоннам техники. Стрелять точно артиллеристам помогает информация, поступающая от круглосуточно работающих беспилотников.

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По состоянию на 24 января на запорожском направлении благодаря работе артиллерии и активным действиям подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны. Бои велись в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка (ДНР).

Константин Михальчевский/РИА Новости Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ

Ранее Владимир Рогов рассказал, что за месяц из рядов ВСУ на сторону российской армии в Запорожской области перешли несколько десятков военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов известил о провале попытки наступления ВСУ в Запорожье. Этому способствовали упреждающие действия российских войск.

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