Брюссель, 25 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Ход военных действий в конфликте на Украине не смогут значительным образом изменить танки, которые западные страны намерены поставить киевскому режиму. Об этом 25 января сообщает Euronews со ссылкой на военных экспертов.

Алексей Даничев/РИА Новости Фрагмент трофейной подбитой техники ВСУ

«Это не волшебное средство. Это не то, что радикально изменит ход войны», — заявил изданию представитель Шведского агентства оборонных исследований Йоханнес Андерсон.

При этом он уточнил, что в тактическом смысле танки из стран Запада являются полностью зависимыми от поддержки боевых машин пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что Берлин согласился поставить киевскому режиму роту (14 единиц в классификации НАТО) танков Leopard 2.