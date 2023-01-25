Донецк, 25 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в среду, 25 января, взяты в плен два украинских диверсанта, переодетые в военную форму.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Диверсанты заняли позицию у дороги и остановили автомобиль, требуя от водителей передать им транспортное средство «для военных целей». Однако конфискация не удалась», — сообщил «Военному обозрению» командир дислоцированного под Авдеевкой батальона «Апостол».

Отмечается, что задержанию способствовали местные жители, сообщившие о двух подозрительных личностях российским военнослужащим.

17 января в Министерстве обороны Российской Федерации доложили об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории ДНР, а также в Харьковской области.