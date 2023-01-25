Новая Каховка, Херсонская область, 25 января, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Опубликованные разведкой Украины кадры уничтожения российского командного пункта и взятия пленного оказались подтасовкой. Об этом пишет 25 января телеграм-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

Как выяснилось, опубликованные главным управлением разведки украинского минобороны (ГУР) кадры, на которых спецназ ВСУ под Новой Каховкой (Херсонская область) якобы уничтожил командный пункт ВС РФ, на самом деле являются нападением на «обычный шалаш прямо не берегу реки».

«Сочинив фантастическую по своей мощи контратаку русской авиации, бронетехники и ССО против небольшой группы спецназовцев, пресс-служба ГУРа назвала вылазку удачной операцией по форсированию Днепра», — пишет телеграм-канал.

В реальности спецназ ВСУ, пытаясь разведать обстановку, оказался под огнём российских РСЗО, потеряв несколько боевиков. В результате спецназовцы «были вынуждены бежать».

Отмечается также, что ГУР совершило ещё одну ошибку, заявив о привлечении в ходе контратаки российских войск «гигантских боевых резервов». В реальности такие силы «против кучки заблудившихся штурмовиков никогда не используются».