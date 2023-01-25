Анкара, 25 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день Турция обязана выйти из Североатлантического альянса (НАТО), её жители симпатизируют России и российскому президенту Владимиру Путину. Об этом 25 января заявил заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак, его слова приводит газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам Санчака, к такому решению Турцию вынуждают прийти происходящие в данный момент события.

«НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, он [альянс] пытается противопоставить нас нашему соседу — Греции. Турция покинет НАТО через 5–6 месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным», — сказал он.

Также замглавы турецкой партии уточнил, что в последних опросах общественного мнения доля считающих США страной, проводящей наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении Турции, возросла до 80%.

При этом Санчак отметил, что на протяжении последнего времени турецкий народ стал выказывать симпатии России и российскому лидеру Владимиру Путину.

«Народ видел приближающиеся угрозы и шёл впереди правительств», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что хочет возобновить переговоры с Турцией об одобрении Анкарой заявки на вхождение в НАТО.