Киев, 25 января, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 января, подписал закон об ужесточении уголовной ответственности военных в случае неисполнения приказов и дезертирства. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что документ, предусматривающий введение лишения свободы за невыполнение приказов и оставление воинской службы в условиях военного положения, был направлен на подпись еще 13 декабря 2022 года.

Также Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал продолжение масштабных кадровых перестановок на Украине.

24 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военнослужащие 102-й бригады теробороны ВСУ отказываются выходить на боевые позиции под Гуляйполем.