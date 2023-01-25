Брюссель, 25 января, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Либерализация торговли Европейского союза с Украиной может быть пересмотрена, поскольку странам ЕС невыгоден приток украинских товаров на свои рынки, сообщает Euractiv.

Jens Kalaene/globallookpress.com Фермер

Решение пересмотра действующего подхода может принять Европейская комиссия уже в ближайшие недели. ЕК начала рассматривать такой вариант после заявления из ряда стран ЕС.

Как оказалось, из-за притока украинских товаров ухудшаются условия для местных фермеров.

Напомним, временная либерализация торговли в отношении ряда украинских товаров была разрешена Советом Евросоюза в мае 2022 года. Накануне, 24 января, в ЕК высказались в пользу продления режима либерализации торговли с Украиной.