Москва, 25 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Сетевой тариф на электроэнергию для бизнеса в 21 регионе России в начале 2023 года поднят в среднем на 10-20%, что выше предельного уровня индексации по стране. Об этом 25 января сообщает издание «Коммерсантъ», со ссылкой на данные аналитической компании Time2Save.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Электроэнергия

Отмечается, что, согласно этим данным, в 21 регионе РФ сетевые тарифы на электроэнергию для коммерческих потребителей увеличились более общероссийского предельного уровня в 9% и регулятор указанных регионов повысили одноставочные тарифы более чем на 10,5% в сравнении с июлем—ноябрём 2022 года.

При этом уточняется, что в наибольше степени тарифы на электроэнергию для бизнеса выросли в Мордовии (на 20%), в Кемеровской и Свердловской областях (в среднем на 18%), в Новгородской области (на 16–19%), и в Астраханской, Новосибирской и Пермской областях (почти на 16%).

Также указывается, что причиной такого решения стали высокий уровень инфляции и запрет на рост тарифов на электроэнергию для населения. При этом уточняется, что, как считают аналитики, в результате этого объём нагрузки на бизнес вырастет не менее чем на 18%, составив 95 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Свердловской области Региональная энергетическая комиссия (РЭК) отменила постановление, в соответствии с которым применялись тарифы на электричество для ночных зон в праздники и выходные.