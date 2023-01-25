Киров, 25 января, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Пожар в Феодоровской церкви города Кирова полностью ликвидирован. Об этом 25 января сообщает ГУ МЧС по Кировской области в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании в деревянной церкви Феодоровской иконы Божьей Матери, расположенной возле реки Вятки на Набережной Грина, поступила в региональное ведомство в 01:38 по местному времени.

Площадь пожара составляла около 50 кв. метров, но затем огонь распространился на площадь 225 кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 35 человек и 12 единиц техники. Ликвидация пожара была заявлена в 06:00 по местному времени. Пострадавших в результате пожара нет. Ущерб, нанесённый строению, предстоит подсчитать. Причина и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться дознавателями ГУ МЧС по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Феодоровской церкви в Кирове. Храм был построен в 2007 году.