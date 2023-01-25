Пхеньян, 25 января, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Девять северокорейских рабочих, находившихся на официальной работе в России, в конце прошлого года перебежали в Южную Корею, сообщает 25 января южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Граждане КНДР, имевшие возраст от 20 до 50 лет, работали на северокорейских лесозаготовках на российском Дальнем Востоке. В декабре 2022 года они приняли решение покинуть Россию и перебраться в Южную Корею.

В настоящее время все они находятся в южнокорейском государственном центре для перебежчиков с Севера. Пока не известно, каким именно образом им удалось приехать из России в Южную Корею. Министерство объединения Южной Кореи, сославшись на необходимость соблюдения мер безопасности, отказалось давать какую-либо официальную информацию о перебежчиках.

Напомним, что ещё в 1957 году на территории дальневосточных районов СССР были организованы леспромхозы, работающие в хозяйственных интересах КНДР. Рабочая сила для этих леспромхозов набиралась в Северной Корее. Эти предприятия по-прежнему работают на территории России.