Девять граждан КНДР, работавших в России, перебежали в Южную Корею
Группе северокорейские лесорубов, работавших в России, удалось перебраться в Южную Корею
Пхеньян, 25 января, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Девять северокорейских рабочих, находившихся на официальной работе в России, в конце прошлого года перебежали в Южную Корею, сообщает 25 января южнокорейское информационное агентство Рёнхап.
Граждане КНДР, имевшие возраст от 20 до 50 лет, работали на северокорейских лесозаготовках на российском Дальнем Востоке. В декабре 2022 года они приняли решение покинуть Россию и перебраться в Южную Корею.
В настоящее время все они находятся в южнокорейском государственном центре для перебежчиков с Севера. Пока не известно, каким именно образом им удалось приехать из России в Южную Корею. Министерство объединения Южной Кореи, сославшись на необходимость соблюдения мер безопасности, отказалось давать какую-либо официальную информацию о перебежчиках.
Напомним, что ещё в 1957 году на территории дальневосточных районов СССР были организованы леспромхозы, работающие в хозяйственных интересах КНДР. Рабочая сила для этих леспромхозов набиралась в Северной Корее. Эти предприятия по-прежнему работают на территории России.