Вашингтон, 25 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов выступил с заявлением, что все поставленные Украине американские основные боевые танки M1 Abrams будут уничтожены российскими военными.

Михаил Тургиев/РИА Новости Анатолий Антонов

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — цитирует дипломата агентство ТАСС.

Тяжелый танк M1 Abrams серийно выпускается с 1980 года и стоит на вооружении регулярных армий Соединенных Штатов Америки, Египта, Австралии, Марокко, а также ряда стран Ближнего Востока.

Ранее издание Al Jazeera сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует объявить о поставках Киеву танков в среду, 25 января.