Москва, 25 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. На протяжении последних нескольких лет президент России Владимир Путин не контактировал с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 25 января рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Владимир Зеленский во время встречи в рамках саммита «нормандского формата». 2019 год

Как отметил в беседе с РИА Новости представитель Кремля, Путин виделся с Зеленским в ходе «нормандского» саммита в 2019 году, на котором также были президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний немецкий канцлер Ангела Меркель.

Также он уточнил, что после этого российский президент провёл несколько телефонных разговоров с главой режима Киева — в феврале и июле 2020 года, после чего каких-либо контактов между Путиным и Зеленским не было.

При этом Песков утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли считать, что на протяжении нескольких лет между президентом России и главой киевского режима не происходило никаких контактов.

«Верно», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января обозреватель New York Times Констан Меё написал, что роман французского автора Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» (Le Mage du Kremlin) может изменить национальную политику в отношении Украины.