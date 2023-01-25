Шольц отправит на Украину танки Leopard 2 из собственных запасов бундесвера
Берлин, 25 января, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Поставки танков Leopard 2 Германия осуществит за счёт запасов бундесвера — своих вооружённых сил, пишет Der Spiegel.
Кроме того, со временем Германия может отправить на Украину другие германские боевые танки.
Сейчас Киев получит как минимум роту танков Leopard 2A6. Решение поставить Украине Leopard 2 германский федеральный канцлер Олаф Шольц принял по итогам продолжительных обсуждений.
Добавим, что Киеву могут передать Leopard 2 и другие страны, у которых эти танки есть, например страны Скандинавии — Германия разрешит им это сделать.
В Германии, стоит отметить, нет единого мнения о том, что Киев нужно вооружать танками Leopard 2A6. Эту инициативу продвигают партия «Зелёные» и Свободная демократическая партия.