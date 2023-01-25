Берлин, 25 января, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Поставки танков Leopard 2 Германия осуществит за счёт запасов бундесвера — своих вооружённых сил, пишет Der Spiegel.

Moritz Frankenberg/globallookpress.com Олаф Шольц

Кроме того, со временем Германия может отправить на Украину другие германские боевые танки.

Сейчас Киев получит как минимум роту танков Leopard 2A6. Решение поставить Украине Leopard 2 германский федеральный канцлер Олаф Шольц принял по итогам продолжительных обсуждений.

Добавим, что Киеву могут передать Leopard 2 и другие страны, у которых эти танки есть, например страны Скандинавии — Германия разрешит им это сделать.

В Германии, стоит отметить, нет единого мнения о том, что Киев нужно вооружать танками Leopard 2A6. Эту инициативу продвигают партия «Зелёные» и Свободная демократическая партия.