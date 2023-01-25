Берлин, 25 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard 2 модели 2A6, которыми располагает бундесвер, будут переданы Украине. Такое решение было принято после сообщений о том, что американский президент Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы повлиять на позицию Берлина. О согласии правительства Германии по «танковому вопросу» известил Spiegel — один из известнейших еженедельных журналов ФРГ. Со ссылкой на неназванные источники издание отмечает, что странам, которые хотели бы поставить Киеву имеющиеся у них танки Leopard, Берлин планирует выдать соответствующие разрешения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Leopard 2A6 — последняя серийная модификация немецкого танка. Ее главным отличием стала пушка Rh-120 L\55 с увеличенной длиной ствола (на 11 калибров, или 1,3 метра). Это позволило увеличить начальную скорость полета ОБПС до 1750 м\с. Стоит упомянуть также, что такие танки не стоят на складах, а находятся на действительной службе бронетанковых частей. Это означает, что в случае передачи именно этой модификации «Леопарды» будут изымать напрямую из армии ФРГ. В среднесрочной и долгосрочной перспективе немецкие танки для Киева могут быть подготовлены из промышленных запасов Германии.

Готовность отправить киевскому режиму танки Leopard уже выразили Польша и Финляндия. Кроме того, некоторое количество танков хотят передать киевскому режиму Испания, Нидерланды и Дания.

Как заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, «речь идет о безопасности всей Европы».

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Около 100 немецких танков Leopard согласились передать Украине двенадцать стран, отмечает американский телеканал ABC по итогам встречи на авиабазе Рамштайн в Германии.

Если верить ссылке на конфиденциальный документ немецкого Минобороны, то в общей сложности Берлин располагает 212 рабочими танками Leopard модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7. Также имеются 53 единицы самого современного Leopard модели 2A7V. В случае одобрения поставок со стороны Берлина немецкий концерн Rheinmetall способен передать киевскому режиму в общей сложности 139 танков Leopard, заявили в медиагруппе Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

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Несколько десятков западных танков, поставленных Украине, не способны кардинально изменить ситуацию, досадует Зеленский. Напомним, Украина несколько месяцев клянчила танки у Запада. Обращаясь на днях к канцлеру Германии Олафу Шольцу, киевский главарь уже прямым текстом выпрашивал технику: «А можно не если да кабы? А просто ты можешь дать «Леопарды»? Ну дай!».

Сергей Гунеев/РИА Новости Олаф Шольц

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Отправка танков Киеву — это ограбление немецкой армии, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппала.

«Тем самым канцлер Олаф Шольц ставит под угрозу безопасность Германии и её граждан», — заявил политик. Его коллега — сопредседатель АдГ Алиса Вайдель отметила, что поставка немецких танков киевскому режиму приведёт к эскалации вооружённого конфликта на Украине.

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Тезис о том, что решение Германии по поставке танков Киеву подрывает доверие партнеров к оборонному сектору ФРГ, обнародовала газета Financial Times. По оценке издания, со стороны Польши и Словакии, а также немецких промышленников раздавались мнения о том, что в данной ситуации под угрозой окажутся «будущие закупки и военное сотрудничество».

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Берлин согласился поставить киевскому режиму роту танков Leopard 2 (14 единиц в классификации НАТО), известил журнал Spiegel.

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