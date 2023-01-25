Вашингтон, 25 января, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Государственные документы с грифом «Секретно» были обнаружены в частном доме, в котором проживает бывший вице-президент США Майкл Пенс, 24 января передал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Майкл Пенс

Речь идет о жилище политика в городе Кармел (штат Индиана). По информации журналистов, в доме было найдено около десяти секретных документов.

Их обнаружил адвокат Пенса. Документы были переданы в Федеральное бюро расследований, которое совместно с минюстом страны взяло на контроль указанное дело.

Пенс был вторым лицом государства с 2017 по 2020 год, когда президентом США являлся Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января адвокат действующего американского президента Джо Байдена Боб Баэур заявил, что в частном доме главы государства более 12 часов проводились обыски, в результате которых было найдено еще шесть секретных документов.