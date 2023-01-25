Мелитополь, 25 января, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Планы киевских боевиков осуществить широкое наступление в Запорожской области были успешно сорваны российской армией. Об этом 25 января рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, противник пытался осуществить широкое наступление на освобождённую часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Однако этим планам не суждено было сбыться благодаря упредительным действиям российских войск на запорожской линии фронта.

По словам Рогова, ВСУ, чтобы удержать линию фронта, вынуждены задействовать резервы, перебрасывая их с донецкого и других направлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал Рогов, киевский режим вынужден в экстренном порядке собирать все возможные резервы для переброски их на запорожское направление, так как противостояние на этом участке фронта усилилось, российская армия начала локальные наступательные действия.