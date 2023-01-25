Саратов, 25 января, 2023, 07:47 — ИА Регнум. В Саратове была устранена крупная авария на теплотрассе, оставившая без тепла 50 тысяч горожан, сообщает 25 января тг-канал саратовской мэрии.

SimonP Радиатор центрального отопления

23 января было выявлено нарушение герметизации трубопровода на улице Навашина. В связи с необходимостью проведения срочных работ по устранению прорыва энергетики приостановили подачу тепла и горячей воды в 82 многоквартирных дома и 6 объектов социальной сферы. 164 многоквартирных домов и 16 объектов социальной сферы обеспечивались горячей водой и теплом по пониженным параметрам.

В администрации города был создан штаб по оперативному устранению последствий аварии. Коммунальщики провели сварочные работы, после чего приступили к заполнению системы водой.

Ожидается, что подача тепла и горячей воды будет полностью восстановлена в течение сегодняшнего дня.