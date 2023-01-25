Вашингтон, 25 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Худшее в мире по своей продажности правительство управляет Соединенными Штатами, написал в своем микроблоге кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки демократ Джеффри Янг.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«У США самое ужасное правительство, которое можно купить за деньги», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января американское издание The Nation опубликовало статью обозревателя Ребекки Гордон о том, что Соединенные Штаты совершают военные преступления по всему миру и уверены в своей безнаказанности.