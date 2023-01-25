Лима, 25 января, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Готовность уйти в отставку подтвердила президент Перу Дина Болуарте, уточнив, что сделает этот шаг после того, как будет назначена дата досрочных выборов. Такое заявление политик сделала 24 января в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу (протест)

«Я уйду, когда вы, господа конгрессмены, проголосуете и исполнительная власть созовет всеобщие выборы. Я не хочу и не намерена оставаться президентом дольше, чем установлено в соответствии с результатами выборов», — указала Болуарте.

При этом президент Перу подчеркнула, что не подаст в отставку, если условие не будет выполнено, и не собирается выполнять требования протестующих. Политик пояснила, что иначе ситуация усугубится и в стране воцарятся «кризис и анархия», которые спровоцируют рост преступности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Болуарте призвала протестующих к перемирию и конструктивному диалогу.