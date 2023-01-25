Сиэтл, США, 25 января, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Американские правоохранители сообщили о смерти разыскивавшегося по всему штату Вашингтон убийцы, сообщает 25 января телеканал Fox News.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

21-летний преступник расстрелял в ночь на 24 января в городе Якима трёх человек. Лишь по счастливой случайности убийце не удалось расправиться с четвёртой жертвой. После чего стрелявший скрылся с места преступления.

Местная полиция заявила, что не видит мотива в действиях преступника и, скорее всего, он совершил убийства абсолютно беспричинно.

Убийца был объявлен в розыск. Спустя некоторое время он был обнаружен полицейскими мёртвым. Судя по всему, преступник покончил с собой. Полиция обнаружила при нём пистолет и большое количество патронов.

Напомним, что за последние дни на Западном побережье США произошло несколько случаев массовых расстрелов.