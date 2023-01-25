Минск, 25 января, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Заявление Александра Лукашенко о предложении киевских властей заключить пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией само по себе свидетельствует о том, что никакого подписания подобных документов быть не может. Об этом 25 января экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Тот факт, что Александр Григорьевич сообщил об этом, говорит сам за себя: ни о каком подписании никакого пакта с этой несубъектной стороной, которая не привыкла вообще выполнять какие-либо обязательства, речи не идет», — сказал Мирошник.

Он особо подчеркнул, что Киев никаких договорённостей придерживаться вообще не будет.

Мирошник отметил, что киевский режим так и не признал итоги прошедших в Белоруссии в 2020 году президентских выборов.

«Многократно украинский режим говорил, что он вообще Лукашенко за президента Белоруссии не считает. И с кем тогда они собрались его подписывать?» — сказал экс-посол.

Мирошник обратил внимание на то, что само название — «Пакт о ненападении» — имеет плохие ассоциации с советско-германским пактом 1939 года, выполнение которого было нарушено Германией.

Он считает, что Украине такой пакт сейчас нужен только затем, зачем же он тогда нужен был Гитлеру.

По мнению Мирошника, Киеву нужна определенная концентрация сил на донбасском и запорожском направлениях и ему очень не хочется «морозить» у белорусской границы группировку в 20 тыс. человек.

Напомним, что 24 января Лукашенко заявил, что Украина пытается заключить с Белоруссией пакт о ненападении.