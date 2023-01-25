Москва, 25 января, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Вооруженных сил России продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты и ракеты киевского режима в зоне специальной военной, сообщает в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК «Панцирь-С1»

Ведомство опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы указанных боевых средств.

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Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал, что одной из особенностей указанных боевых машин является, то что зона использования ее орудий охватывает 360 градусов. Он отметил, что самоходные комплексы имеют как ракетные установки, так и спаренный автомат.

Военнослужащий добавил, что расчеты «Панцирь-С1» прикрывают как военные объекты, так и систему гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Минобороны России объявило, что расчеты российских ЗРПК «Панцирь», применяемые в рамках специальной военной операции, показали 100% результативность.