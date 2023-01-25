Мелитополь, 25 января, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Российские самоходные установки «Гиацинт» на запорожском направлении уничтожили скопление боевиков ВСУ, сообщает 25 января РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin Самоходная артиллерийская установка Гиацинт

Военнослужащий с позывным Раптор сообщил, что целью артиллерийского удара являлась техника противника, находящаяся на расстоянии 24 км. Основной задачей наших артиллеристов являлось прикрытие пехотных подразделений от огня ВСУ.

Раптор сказал, что, как правило, «Гиацинты» занимаются контрбатарейной борьбой. Однако бывает, установка используется в качестве своеобразной снайперской винтовки для работы по скоплениям вражеской техники.

Разведка выявила вражеские автомобили в сопровождении бронетехники. Точным огнём были уничтожены три пикапа и боевая машина пехоты противника.