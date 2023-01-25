Токио, 25 января, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Грузовое судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у побережья необитаемого острова Дандзё в японской префектуре Нагасаки. Об этом 25 января сообщает агентство Рёнхап.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

Судно Jin Tian, перевозившее древесину, подало сигнал бедствия около 23:00 по местному времени 24 января (17:00 мск). На борту судна, шедшего под флагом Гонконга, находились 22 человека, из них 14 граждан Китая и восемь граждан Мьянмы. На настоящий момент спасено четыре человека, 18 членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Предполагается, что терпящие бедствие моряки могли успеть сесть в спасательные шлюпки незадолго до полного затопления судна и сейчас дрейфуют по морю. Местонахождение шлюпок устанавливается. В районе кораблекрушения находятся три судна, в том числе суда береговой охраны Японии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о терпящем бедствие у берегов Японии грузовом судне с 22 членами экипажа на борту.