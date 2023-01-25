Палм-Бич, США, 25 января, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Из-за угрозы взрыва на борту самолёта был объявлена эвакуация в аэропорту во Флориде, сообщает 25 января телеканал Fox News.

D Ramey Logan Аэропорт Палм-Бич

Во время посадки в самолёт авиакомпании Frontier Airlines, вылетавший из Палм-Бич в Филадельфию, один из пассажиров заявил об имеющемся у него в багаже взрывном устройстве.

Сразу была объявлена эвакуация из терминала C международного аэропорта Палм-Бич. Пассажир был арестован ФБР. Тщательная проверка его багажа с помощью специально подготовленных собак не выявила наличия взрывчатки.

В результате эвакуации из аэропорта был отложен вылет шести рейсов.