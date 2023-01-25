Вашингтон, 25 января, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Власти США осознают неизбежность скорого поражения киевского режима, но пытаются отсрочить проигрыш и из-за этого призывают своих союзников передавать ВСУ больше вооружений, заявил бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор 24 января в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он считает, что Соединенные Штаты хотят не допустить полного провала на украинском направлении. Макгрегор отметил, что особое давление в вопросе поставок военной техники Киеву США пытаются оказывать на Берлин.

Эксперт подчеркнул, что действия США подпадают под определение «вооруженная агрессия». При этом Макгрегор выразил предположение, что Германия не стремится затягивать конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву в размере $2,5 млрд. 24 января бывший кандидат в президенты Австрии Геральд Грош заявил, что Евросоюз превратился в «полезного идиота» для США в рамках украинского кризиса.