Олбани, США, 25 января, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Знаменитому боксёру Майку Тайсону грозит многомиллионный иск за очередное изнасилование, сообщает 25 января телеканал Fox News.

Toglenn Майк Тайсон

Женщина, чьё имя не разглашается, обвинила Тайсона в том, что в начале 1990-х годов боксёр изнасиловал её в лимузине, после того, как они познакомились в ночном клубе. Женщина заявила, что в результате этого она вынуждена была 30 лет терпеть физические, психологические и эмоциональные травмы.

Сумма, в которую возможная жертва Тайсона оценила свои страдания, составляет $5 млн.

Напомним, что в 1992 году Тайсон уже был осужден за изнасилование на шесть лет, из которых он провёл в тюрьме ровно половину срока.