Полянский выдвинул версию, объясняющую появление стай ворон над Киевом
Полянский предположил причину появления огромного количества ворон в небе над Киевом
Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Огромное количество ворон в небе над Киевом может быть связано с богохульством, которое щедро спонсируется киевским режимом. Такое предположение сделал 24 января первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter.
«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — такое предположение выдвинул российский дипломат.
Видео, на которых запечатлены огромные стаи ворон, кружащих в небе над Киевом и буквально заполонивших всё воздушное пространство над городом, выложили в социальных сетях очевидцы странного поведения птиц. Одновременно начали появляться предположения, что могло послужить причиной для сбора птиц в таких аномальных количествах. Жители Киева были встревожены, так как посчитали, что такое поведение ворон может быть знаком надвигающейся беды.
В свою очередь, орнитологи поясняли, что подобное поведение пернатых не является чем-то необычным в природе.