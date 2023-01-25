Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Огромное количество ворон в небе над Киевом может быть связано с богохульством, которое щедро спонсируется киевским режимом. Такое предположение сделал 24 января первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — такое предположение выдвинул российский дипломат.

Видео, на которых запечатлены огромные стаи ворон, кружащих в небе над Киевом и буквально заполонивших всё воздушное пространство над городом, выложили в социальных сетях очевидцы странного поведения птиц. Одновременно начали появляться предположения, что могло послужить причиной для сбора птиц в таких аномальных количествах. Жители Киева были встревожены, так как посчитали, что такое поведение ворон может быть знаком надвигающейся беды.

В свою очередь, орнитологи поясняли, что подобное поведение пернатых не является чем-то необычным в природе.